Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Beschädigte Autos und brennende Mülltonnen

Gronau (ots)

Zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung ist es in den vergangenen Tagen in Gronau gekommen:

An der Annastraße besprühten Täter einen parkenden Wagen mit Lack. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Sonntag, 15.00 Uhr.

An der Straße Kircheninsel schlugen Unbekannte die Frontscheibe eines parkenden Fahrzeugs ein. Darüber hinaus beschädigten die Täter Teile der Beleuchtungseinrichtung und attackierten die Fahrertür und die Karosserie. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zu der Tat kam es zwischen Sonntag, 10.00 Uhr, und Montag, 12.30 Uhr.

Auf einem Grundstück an der Gasstraße im Ortsteil Epe sind am frühen Montagmorgen zwei Mülltonnen zum Raub der Flammen geworden. Nach ersten Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass dies vorsätzlich geschah.

Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell