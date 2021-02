Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter bespuckt Busfahrerin - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Montagnachmittag (22.02., 16.40 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über eine Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle an der Carl-Zeiss-Straße informiert. Derzeitigen Ermittlungen zufolge beabsichtigten zwei Männer einen Bus an der Carl-Zeiss-Straße zu besteigen. Da einer der beiden nicht im Besitz einer Mund-Nase-Maske war, musste die Busfahrerin dem Mann den Zutritt verweigern. Er stieg daraufhin wieder aus. Durch die zweite männliche Person eskalierte anschließend die Situation. Nach einem kurzen Disput bespuckte der Unbekannte die Busfahrerin, stieg aus und beschädigte den Bus in der Folge durch einen Tritt. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Zwischen 18 - 25 Jahre alt und ca. 1,70 - 1,80 Meter groß. Weiterhin hatte der Mann dunkle Haare und war unrasiert.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell