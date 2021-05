Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Elektrisches Werkzeug gestohlen

Ahaus (ots)

Einbrecher sind am Wochenende in die Werkstatt eines landwirtschaftlichen Betriebs in Ahaus-Graes eingedrungen. Die Täter erbeuteten einen Akkuschrauber, eine Kappsäge, einen Trennschleifer sowie ein Radio, allesamt der Marke Makita, sowie eine Bohrmaschine der Marke Bosch sowie eine weitere Bohrmaschine. Der Tatort liegt an der Straße Stegge, die Tatzeit zwischen Samstag und Dienstag. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell