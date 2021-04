Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Berglen: Hund mit Pkw kollidiert - Hundebesitzer gesucht

Berglen (ots)

Eine Renault-Fahrerin befuhr am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr die Luisenstraße in Richtung Kottweil und kollidierte hierbei am Ortsausgang Erlenhof mit einem Hund, der die Straße querte. Der Hund sprang anschließend in unbekannte Richtung davon, muss sich aber bei der Kollision mit dem Pkw erhebliche Verletzungen zugezogen haben. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Hund soll etwa kniehoch und beige sein. Hinweise auf den Besitzer des Hundes werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

