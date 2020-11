Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1606) Tödlicher Verkehrsunfall in Greding

HilpoltsteinHilpoltstein (ots)

Am Dienstagnachmittag (03.11.2020) ereignete sich in Greding (Lkrs. Roth) zunächst ein Verkehrsunfall ohne Verletzte. Eine 75-Jährige Frau geriet dann beim Aussteigen aus dem Unfallfahrzeug unter den eigenen Pkw und verstarb noch an der Unfallstelle.

Gegen 15:45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Berchinger Straße/Gundekarstraße in Folge einer Vorfahrtsverletzung ein Verkehrsunfall, bei dem keiner der Insassen verletzt wurde.

Der 80-jährige Fahrer eines unfallbeteiligten Fahrzeugs stieg daraufhin aus und vergaß, die Handbremse anzuziehen. Auf Grund der leicht abschüssigen Unfallstelle fing der Pkw an, rückwärts zu rollen. Die Ehefrau und Beifahrerin versuchte aus dem rollenden Fahrzeug auszusteigen. Hierbei stützte sie, geriet unter den Pkw und wurde von diesem überrollt.

Die 75-Jährige zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie - trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen - noch an der Unfallstelle verstarb.

Beamte der Polizeiinspektion Hilpoltstein nahmen den Unfall vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Berchinger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 19:45 Uhr gesperrt.

Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell