Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Briefe aus Schulbriefkasten geholt

Rhede (ots)

Randaliert haben Unbekannte am Wochenende an einer Schule in Rhede. Die Täter holten Briefe aus einem Briefkasten an dem Gebäude an der Burloer Straße und warfen sie zum Teil in eine Grünfläche. Darüber hinaus entwendeten die Täter eine Warnbake am Parkplatz der Schule und schraubten dort von einem parkenden Wagen einen Tankdeckel ab, den sie in den Briefkasten warfen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

