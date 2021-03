Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach- Verkehrsunfall mit Flucht

Mudersbach (ots)

Am 03.03.2021, gegen 19:30 Uhr hatte eine 26-jährige Fahrerin ihren Pkw auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Mudersbach OT Niederschelderhütte abgestellt. Nach Rückkehr zu ihren Fahrzeug stellte sie einen Schaden an der Fahrertüre fest. Der Unfallverursacher hatte sich vor Feststellung seiner Personalien bereits entfernt. Hinweise/Beobachtungen nimmt die Polizei Betzdorf oder der Polizeibezirksdienst Mudersbach entgegen.

