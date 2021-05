Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen, Ortsteil Wyhlen: Autofahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Freiburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde in der Kraftwerkstraße der 19-jährige Fahrer eines Toyotas einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten beim jungen Autofahrer einige Auffälligkeiten fest, weshalb ein Drogentest durchgeführt wurde. Nachdem dieser positiv war, wurde bei dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen. Nach den bisherigen Ermittlungen erwarten ihn ein Bußgeld von mindestens 500 EUR, ein Monat Fahrverbot sowie Punkte im Verkehrsregister in Flensburg.

