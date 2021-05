Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Schaukasten eingeschlagen-Wein geklaut - Zeugen gesucht-

Freiburg (ots)

Eichstetten - In der Zeit von Donnerstag, 13.05.2021, gegen 21:30 Uhr und Freitag, 14.05.2021, gegen 06:30 Uhr, warfen unbekannte Täter die Glasfront eines Schaukastens an einem Weingut an der Bötzinger Straße 13 in Eichstetten mit einem Stein ein. Aus dem Schaukasten wurden drei Flaschen Wein entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

