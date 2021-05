Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Die letzte Fahrt endete glimpflich

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 11.05.2021, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die Hexentalstraße in Merzhausen und wollte in einen freien Parkplatz vor einer Bäckerei einparken.

Offensichtlich hatte der 81-Jährige die Brems- und Gaspedale miteinander verwechselt, schob mit Vollgas die vor der Bäckerei aufgestellten Tisch vor sich her und drückte diese durch die Schaufensterscheibe der Bäckerei, wo dann auch der Pkw zum Stehen kam. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden. Die Schaufensterscheibe ging zu bruch.

Bei der Unfallaufnahme vor Ort zeigte sich der Fahrer einsichtig und derart beeindruckt, dass er freiwillig seinen Führerschein abgab und künftig kein Auto mehr fahren will.

