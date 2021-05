Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachsberg: Geldautomatenaufbruch - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein Geldautomat ist in der Nacht zum Donnerstag, 13.05.2021, in Dachsberg-Wittenschwand aufgebrochen worden. Dort betreibt eine Bank ein Service-Häuschen. Der oder die Täter brachen in das Häuschen ein und hebelten den dort befindlichen Geldautomaten auf. Das darin verwahrte Bargeld wurde entwendet. Die genaue Schadenssumme ist noch unbekannt, jedoch dürfte sich ein hoher Geldbetrag im Automaten befunden haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dauerte die Tat längere Zeit an. Um sachdienliche Hinweise und um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen im Laufe des Mittwochabends und der Nacht bittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07761 934-500.

