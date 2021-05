Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Jugendlicher Rollerfahrer bei Sturz leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 13.05.2021, hat sich ein Jugendlicher leicht verletzt, als er bei Indlekofen auf einem asphaltierten Weg mit einem Motorroller gestürzt war. Der 15-jährige hatte in einer Kurve alleinbeteiligt die Kontrolle über den Mofa-Roller verloren. Er verletzte sich an der Hand und wurde im Krankenhaus ambulant versorgt. Am Roller dürfte ein Sachschaden von rund 500 Euro entstanden sein.

