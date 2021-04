Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Betrunken gegen Werbetafel gefahren

Unfallflucht

Stadtlohn (ots)

Ein Atemalkoholtest ergab am Samstagabend einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 2,1 Promille schließen lässt, als Polizeibeamte einen 57-Jährigen in Vreden in Rahmen von Unfallfluchtermittlungen antrafen. Zuvor war es gegen 22.20 Uhr in Stadtlohn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Vredener auf einem Tankstellengelände an der Grabenstraße gegen eine Werbetafel und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Es folgten die Entnahme zweier Blutproben, um den Alkoholwert zum Unfallzeitpunkt exakt nachweisen zu können. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

