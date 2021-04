Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Portemonnaie aus Einkaufskorb entwendet

Bocholt (ots)

Aus einem Einkaufskorb haben Unbekannte am Samstag in Bocholt eine Geldbörse entwendet. Die Geschädigte bemerkte gegen 12.50 Uhr an der Kasse eines Verbrauchermarktes am Willi-Pattberg-Ring den Diebstahl. Zuvor hatten zwei Personen ihre Einkaufswagen als Hindernis platziert, sodass die Frau ihren Korb abstellte und kurzzeitig aus den Augen ließ. Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: Person 1: männlich, circa 30 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, sportliche Statur. Bekleidet war der Mann mit einer roten Steppjacke und einer Jeanshose. Person 2: weiblich, circa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlanke Statur. Sie hatte langes, braunes zum Zopf gebundenes Haar und einen roten Rucksack dabei. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

