Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Viel zu schnell für ein Mofa

Ahaus (ots)

Ein Rollenprüfstand bestätigte den Eindruck der Polizeibeamten. Eine Motorrollerfahrerin hatte am Freitagmorgen die Kreisstraße 6 von Ottenstein kommend in Richtung Wessum befahren und hielt gut mit den anderen Kraftfahrzeugen mit. 85 km/h zeigte das Prüfgerät bei der Kontrolle auf der Jacobistraße an. Die vorgezeigte Prüfbescheinigung der 16-Jährigen reichte somit nicht aus. Nun folgt ein Strafverfahren. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell