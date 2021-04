Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Auffahrunfall auf der Bocholter Straße

Isselburg (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 34-Jährige in Isselburg am Freitag erlitten. Die Autofahrerin aus Hamminkeln wollte gegen 15.45 Uhr von der Bocholter Straße nach links auf die Straße Im Geer abbiegen. Dabei "würgte" sie den Motor ab. Ein hinter der Abbiegenden fahrender 26-jähriger Bocholter bemerkte dieses zu spät und fuhr auf. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro.

