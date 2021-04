Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin fährt gegen Auto

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 36-Jährige am Freitag in Bocholt erlitten. Sie fuhr gegen 11.50 Uhr auf einer Praxiszufahrt an der Barloer Straße auf einen geparkten Wagen auf, in dessen Folge die Bocholterin stürzte. Die Leichtverletzte wurde in das nahegelegene Krankenhaus gebracht. Da die Radfahrerin äußerte, am Vortag Drogen konsumiert zu haben, entnahm ein Arzt eine Blutprobe um den Missbrauch verbotener Substanzen exakt nachzuweisen oder ausschließen zu können. Die Beamten leiteten zudem ein Strafverfahren ein. Die Frau hatte eine geringe Menge Marihuana bei sich.

