Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Iraker reist trotz Einreiseverbot wieder ins Bundesland ein

Erfurt,Meiningen, Suhl (ots)

Gestern Nachmittag kontrollierte die Bundespolizei im Hauptbahnhof Erfurt einen Zug der Südthüringen Bahn von Erfurt in Richtung Suhl. Beim Entlanglaufen am Zug nahmen die Beamten starken Marihuanageruch wahr. Die Polizisten kontrollierten daraufhin einen Mann und stellten dabei eine Ausschreibung zur Festnahme fest. Der irakische Staatsangehörige war bereits im Februar nach der Dubliner III Verordnung nach Österreich überstellt worden und verstoß somit gegen seine Einreisesperre. Damit ist er illegal ins Bundesland eingereist. Am heutigen Tag, werden die Voraussetzung von einem Haftrichter und der Ausländerbehörde für eine Abschiebung geprüft.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell