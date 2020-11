Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugenaufruf zu PKW-Aufbrüchen in Ahrenshoop und Prerow

Ahrenshoop/ PrerowAhrenshoop/ Prerow (ots)

Am gestrigen Tag (04.11.2020) wurden durch unbekannte Täter zwei Personenkraftwagen auf Strandparkplätzen aufgebrochen.

In der Zeit von 15:00 bis 16:00 Uhr wurde die Seitenscheibe eines PKW Ford auf dem Parkplatz an der Steilküste im Ostseebad Ahrenshoop eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde Hundezubehör entwendet. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Ein 76-jähriger Deutscher stellte seinen PKW VW gegen 14:00 Uhr auf einem Parkplatz an einem Strandübergang zwischen dem Ostseebad Prerow und dem Seeheilbad Zingst ab. Als er gegen 16:00 Uhr zurückkehrte stellte er fest, dass die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten Unbekannte Wertsachen. Hier wird der Schaden auf etwa 400 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu den Taten oder dem/ den Tätern machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821- 8750, der Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231- 6720 oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen- auch nicht im Kofferraum.

