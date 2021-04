Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geparkten Wagen angefahren

Bocholt (ots)

Rund 1.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter an einem Wagen in Bocholt hinterlassen. Der am Sigmund-Freud-Platz geparkte blaue Audi wurde am Freitag zwischen 08.00 und 19.00 Uhr angefahren. Ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unfallverursacher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

