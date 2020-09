Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Fahrzeug in Brand gesetzt - Verdacht der Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt: (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 01:00 Uhr setzten Unbekannte im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße / Mainstraße auf bislang unbekannte Weise einen silbernen VW Touran in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Durch das Feuer entstand an dem Fahrzeug ein Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Brandermittler des Kriminalkommissariats Mannheim haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bitten Zeugen, die den Tathergang beobachten und sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell