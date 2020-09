Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn-Schwanheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Schönbrunn-Schwanheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag kam es gegen 14:30 Uhr auf der Allemühler Straße im Ortsteil Schwanheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher anschließend das Weite suchte. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Allemühler Straße in Richtung Schönbrunn als er leicht von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr fuhr. Hierbei streift er den Renault eines 39-jährigen und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Der gesuchte Autofahrer/ die gesuchte Autofahrerin fährt einen schwarzen Opel.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271-92100, zu melden.

