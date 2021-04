Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auffahrunfall auf der B 67

Borken (ots)

Zwei Leichtverletzte, zwei beschädigte Autos sowie 25 Meter demolierte Leitplanke sind das Resultat eines Auffahrunfalls auf der Bundesstraße 67 in Borken am Freitag. Zwischen den Anschlussstellen Borken und Heiden fuhr gegen 11.45 Uhr eine 48 Jahre alte Frau auf einen vor ihr verkehrsbedingt langsamer werdenden 31-Jährigen auf. Anschließend prallte die Autofahrerin gegen die Leitplanke und passierte den Wagen es Borkeners rechtsseitig bevor sie zum Stillstand kam. Schließlich fuhr der 31-Jährige gegen den Wagen der nun vor ihm befindlichen Velenerin. Bei dem Geschehen verletzten sich eine Beifahrerin des Borkeners sowie der Borkener selbst. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Auf insgesamt rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt.

