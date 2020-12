Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Einbruch in Wohnhaus

HerdeckeHerdecke (ots)

Am 09.12. gegen 18:00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Wohnhauses an der Dortmunder Landstraße ein. Sie drangen in das Gebäude ein und durchsuchten es. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Beute ist bislang unbekannt.

