Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Einbruch in Wohnhaus und Beschlagnahme von Drogen

SprockhövelSprockhövel (ots)

Am 08.12. in der Zeit zwischen 11:00 Uhr bis 11:45 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus Hohe Egge Unterweg ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck und elektronische Geräte. Die eingesetzten Polizeibeamten, die den Einbruch aufnahmen, erhielten Hinweise auf verdächtige Personen an einem anderen Haus in der Nähe. Dort stellten die Beamten eine offene Tür fest. Als sie das Haus betraten, fanden sie im Haus eine Canabis-Plantage vor. Die etwa 50 Pflanzen wurden beschlagnahmt, der Bewohner des Hauses wurde vorläufig festgenommen.

