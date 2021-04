Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Beifahrer bringt Pedelecfahrer zu Fall

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 58-Jähriger am Freitag in Borken erlitten. Der Pedelecfahrer aus Borken war gegen 17.50 Uhr auf dem kombinierten Rad-/Gehweg der Weseler Straße in westliche Richtung unterwegs, als er gegen eine Beifahrertür fuhr. Ein 25-jähriger Borkener hatte die Tür geöffnet, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der Radfahrer stürzte zu Boden. Den Leichtverletzten brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 600 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell