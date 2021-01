Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Straßenlaterne angefahren

Stadtlohn (ots)

Angefahren hat ein Unbekannter eine Straßenlaterne in Stadtlohn. Ein unbeteiligter Zeuge meldete den Unfallschaden auf der für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrten Bereich der Dufkampstraße am Sonntag gegen 15.30 Uhr. Da die Beleuchtungseinrichtung zu kippen drohte, sicherte die Feuerwehr die Gefahrenstelle ab. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

