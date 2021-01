Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Nachtrag zu "Fahrzeugteile ausgebaut"

weitere Tat

Heek (ots)

Wie bereits berichtet, schlugen Unbekannte in Heek zu und entwendeten aus Fahrzeugen des Herstellers BMW Bedienelemente, Navigationsgeräte und Displays. Auch am Erlengrund öffneten die Täter einen BMW der 5er-Reihe mutmaßlich unter Nutzung technischer Mittel zur Überwindung des Keyless-go-Systems und entwendeten nach fachmännischem Ausbau das Lenkrad, die Navigationseinheit und die Mittelarmatur. Das Geschehen trug sich zwischen Freitag, 17.10 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, zu. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Link zur gestrigen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4814211

