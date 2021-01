Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogenkonsum und die Folgen

Gronau (ots)

Ohne eine gültige Fahrerlaubnis hat am Sonntagnachmittag ein 22-Jähriger in Gronau ein Auto gefahren. Polizeibeamte hielten das Fahrzeug auf der Steinfurter Straße an. Einen Führerschein habe er nicht, gab der Autofahrer an, und ergänzte, den habe nach einem Drogendelikt abgeben müssen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell