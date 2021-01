Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Lagerhalle an der Königstraße in Brand geraten

Gronau (ots)

In Brand geraten ist am Sonntag eine Lagerhalle mit vorgelagerten Büroräumen in Gronau. Die Einsatzkräfte wurden zu dem Gebäude an der Königstraße gegen 16.40 Uhr gerufen. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Brand im Bürotrakt aus. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion 1 dauern an.

