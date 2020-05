Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: 49-Jähriger betrunken mit unversichertem Auto unterwegs

Heidelberg-Bergheim (ots)

Ein 49-jähriger Mann war am Montagnachmittag betrunken mit einem Auto unterwegs, für das kein Versicherungsschutz bestand. Der VW fiel den Beamten in der Kurfürstenanlage auf, weil der Termin zur Hauptuntersuchung überschritten war. Das Fahrzeug wurde in der Mittermaierstraßa gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 49-jährigen Fahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass seit Februar kein Versicherungsschutz mehr für den VW bestand. Das Fahrzeug wurde durch die Beamten entstempelt und stillgelegt. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehrs sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Der Führerschein des 49-Jährigen wurde einbehalten.

