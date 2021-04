Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Kriegerehrenmal beschädigt

Borken (ots)

Ein Kriegerehrenmal haben Unbekannte in Weseke beschädigt. Eine Scheibe der am Kirchplatz errichteten Gedenkstätte schlugen die Täter zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 06.00 Uhr, ein. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

