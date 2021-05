Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Vandalen in Lauchringen unterwegs

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 13.05.2021, waren Vandalen in Lauchringen unterwegs. Sie suchten das Gelände einer Kita in der Lauchringer Straße auf und versprühten dort den Inhalt eines Feuerlöschers. Außerdem setzten sie mehrere Stofffetzen in Brand. Glücklicherweise erloschen diese von selbst, ohne einen Schaden an einem nahe gelegenen Holzhäuschen anzurichten. Ein Trampolin wurde mutwillig beschädigt und ein Fahrrad vom Gelände gestohlen. Auf einer nahen gelegenen Baustelle wurden ein Radlader und ein Bagger demoliert. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-283) übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell