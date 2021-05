Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mann schluckt Joint hinunter

Freiburg (ots)

Ein Mann hat am Donnerstagabend, 13.05.2021, in WT-Waldshut beim Erblicken des Kommunalen Ordnungsdienstes seinen Joint hinuntergeschluckt. Kurz nach 19:00 Uhr wurden von der Fußstreife des KOD drei junge Männer beim Busbahnhof angetroffen. Zwei davon konsumierten gerade einen Joint. Während ein 28-jähriger seinen Joint in den Mund nahm und hinunterwürgte, übergab der zweite, ein 21-jähriger, seinen und außerdem eine kleine Menge an Marihuanablüten den Einsatzkräften.

