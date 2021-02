Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Brand im 1. OG in Wohnhaus. Eine männliche Person noch vor Ort verstorben.

Höfen an der Enz (ots)

Die integrierte Leitstelle (ILS) in Calw alarmierte gegen 14.40 Uhr die Feuerwehr Höfen an der Enz zu einer Rauchentwicklung im 1. OG in einem Wohnhaus in der Wildbader Straße. Als die Feuerwehr Höfen nach wenigen Minuten an der Einsatzstelle eintraf mussten sich die erstangreifenden Trupps gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschaffen. Schnell erkannte der Höfener Einsatzleiter Daniel Posteur dass er Verstärkung benötigt und ließ die Feuerwehr Bad Wildbad mit Drehleiter nachalarmieren.

Die Feuerwehren löschten im Innenangriff dann mit drei C-Rohren. Parallel wurde die Drehleiter von Bad Wildbad an der Straßenseite in Stellung gebracht und mit einem weiteren C-Rohr wurde durch das zerborstene Fenster in dem Brandraum gelöscht. Die Feuerwehr konnte gegen 15.45 Uhr Feuer unter Kontrolle melden. Die Feuerwehrtrupps hatten große Mühe die Personensuche durchzuführen, da in dem Gebäude eine sehr große Brandlast vorhanden war und durch sehr viel herumliegende Gegenstände ein strukturiertes Vorgehen fast nicht möglich war. Schließlich fanden sie eine leblose Person. Diese wurde sofort ins Freie getragen und dem Rettungsdienst übergeben. Er begann sofort die männliche Person wiederzubeleben, der ebenfalls hinzugerufene Notarzt konnte aber nur noch den Tot feststellen.

Während der Einsatzdauer wurde die Wildbader Straße von der Polizei voll gesperrt. Welche erst wieder gegen 17.15 einspurig freigegeben werden konnte. Die Polizei schätzt den Schaden im sechsstelligen Bereich. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehren waren mit insgesamt 41 Kräften und neun Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst und die DRK-Bereitschaft Schömberg/ Bad Liebenzell eilten mit insgesamt zwölf Kräften und fünf Fahrzeugen zur Einsatzstelle. Die Polizei war mit zehn Beamten und fünf Fahrzeugen vor Ort.

