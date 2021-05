Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Mit Pedelec kollidiert

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Dienstag in Ahaus-Wüllen bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 64-Jährige befuhr gegen 16.30 Uhr die Straße Friedmate in Richtung des bevorrechtigten Vredener Dyks. An der Einmündung übersah die Ahauserin den von rechts kommenden 49-jährigen Ahauser, der den Radweg am Vredener Dyk in Richtung Vreden befuhr. Der einseitige Radweg ist in beide Fahrtrichtungen freigegeben. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell