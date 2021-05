Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Vandalismus in Tiefgarage

Borken (ots)

Mutwillig zerstört haben Unbekannte am Wochenende in Borken Lampen und Schilder in einer Tiefgarage. Das Geschehen spielte sich am Butenwall ab. Die Täter zerschlugen das Glas mehrerer Lampen und rissen diese teilweise aus ihrer Verankerung, ebenso ein Tempo-Schild. Darüber hinaus gingen sie einen Kasten an, in dem ein Feuerlöscher aufbewahrt ist. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell