Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ausgehobene Kanaldeckel - Gefährlicher Unfug

Haßloch (ots)

Am Sonntag, den 18.04.2021, meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei gegen 04:30 Uhr, dass in der Anilinstraße ein Gullyeckel ausgehoben worden sei. Die Streife konnte die gusseiserne Schachtabdeckung am Kreisverkehr Entensee auffinden und am Entnahmeort wieder einsetzen. Im Rahmen der folgenden Überprüfung konnte ein weiterer, ausgehobener Kanaldeckel festgestellt werden. Die Polizei weißt darauf hin, dass es sich bei diesen Aktionen keinesfalls um "Dumme-Jungen-Streiche" handelt, sondern um Taten, die wegen ihrer Gefährlichkeit strafrechtlich verfolgt werden. Hinweise erbittet die Polizei Haßloch unter Tel. 06324-933-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell