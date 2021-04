Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Haßloch (ots)

Am Freitag, den 16.04.2021, wurde im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 20:05 Uhr, ein in der Meckenheimer Straße stehender Peugeot durch den Fahrer eines anderen Fahrzeuges im Bereich des vorderen, linken Stoßfängers beschädigt. Der Unfallverursacher, der nach Sachlage in Richtung Westrandstraße fuhr, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Haßloch bittet um Hinweise unter Tel. 06324-933-0.

