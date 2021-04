Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.04.2021, gg. 19:00 Uhr wurde der Polizei Neustadt mitgeteilt, dass ein betrunkener Mann mit seinem Pkw in der Robert-Stolz-Straße unterwegs sei. Nach dieser Meldung wurde zunächst das betreffende Gebiet abgesucht, wobei der Pkw nicht festgestellt werden konnte. Danach wurde die Halteranschrift aufgesucht. Der betreffende Pkw konnte unverschlossen vor dem Anwesen festgestellt werden. Auch der zuvor beschriebene Fahrer konnte dann in der Wohnung angetroffen werden. Er gab an, nicht gefahren zu sein und auch keinen Alkohol getrunken zu haben. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 3,96 Promille in der Atemluft. Der 51jährige Neustadter erklärte dies mit einem Schluck Wodka am Mittag. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell