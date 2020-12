Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Heckscheibe an PKW eingeschlagen

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

In der Nacht vom 20.12.2020 auf 21.12.2020 wurde im Wolfsgrubenweg in 67069 Ludwigshafen am Rhein die Heckscheibe eines dort geparkten PKW, Ford Ka, eingeschlagen.

Des Weiteren wurde in der Nacht vom 24.12.2020 auf 25.12.2020 die Heckscheibe eines geparkten PKW, Kia Picanto, in der Giselherstraße in 67069 Ludwigshafen eingeschlagen.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Andreas Fingerle, PvD

Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell