Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten, Tatverdächtige kontrolliert

Am Dienstag, 17. November 2020, meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 02.15 Uhr der Polizei, dass unbekannte Personen im Bereich der Schulstraße an der Ecke Am alten Lockschuppen versuchen würden einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch mehrere Streifenwagen konnten zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 17 bis 21 Jahren kontrolliert werden. Die beiden männlichen Personen befanden sich in einem Pkw. Es besteht der Verdacht, dass die vier Personen aus den Bereichen Löningen, Emstek und Cloppenburg arbeitsteilig versucht haben den Zigarettenautomaten aufzubrechen. An diesem konnten entsprechende Spuren festgestellt werden. Bei den männlichen Tatverdächtigen konnte mutmaßliches Aufbruchswerkzeug gefunden werden. Die vier Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell