Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Mittag des 24.12.2020 kam es an der Kreuzung Deutsche Straße - Frankenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Der 25-jährige Beschuldigte befuhr mit seinem PKW die Deutsche Straße in Richtung Frankenthaler Straße und wollte nach links in diese einbiegen. Hierbei übersah er die junge Familie, welche gerade die Frankenthaler Straße, an der dafür vorgesehen Fußgänger Ampel, überquerte und erfasste diese frontal mit seinem PKW, sodass alle drei Personen über die Motorhaube geschleudert wurden. Die Besatzung eines zufällig anwesenden Rettungswagens leistete umgehend Erste Hilfe. Bei den Verletzen handelt es sich um ein dreijähriges Kind und dessen Eltern. Alle Drei wurden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht und medizinisch behandelt. Sowohl das Kind, als auch dessen Vater klagten nach aktuellem Kenntnisstand lediglich über leichte Verletzungen. Die Mutter der Dreijährigen, zog sich vermutlich eine Fraktur des Schienbeins zu. Gegen den Fahrer des PKW wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell