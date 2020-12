POL-PPRP: (Weisenheim am Berg) Brand eines Anwesens - Kripo ermittelt

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in den Morgenstunden des 25.12.2020 zu einem Brand einer Scheune und eines angrenzenden Gebäudes in 67273 Weisenheim am Berg. Es entstand hoher Sachschaden. Am Brandort besteht Einsturzgefahr. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Es wird nachberichtet!

