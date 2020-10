POL-DH: --- Unfallflüchtige durch Zeugen ermittelt in Twistringen - Unfall mit Verletzten und hohem Schaden in Wehrbleck

Polizeiinspektion Diepholz

Bassum - Plötzlich Reifenteile auf der Fahrbahn

Um 4.50 Uhr ist es am Montag früh auf der B 51 im Ortsteil Fesenfeld zu einem Unfall besonderer Art gekommen. Der 57-jährige Fahrer eines Opel Mokka fuhr mit einem 52-jährigen Beifahrer in einer Fahrzeugkolonne in Richtung Bremen. An der Spitze der Kolonne fuhr ein LKW, dem während der Fahrt vermutlich ein Reifen platzte. Die Reifenummantelung rollte auf die Fahrbahn und der Mokka-Fahrer konnte - trotz Vollbremsung - einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Sachschaden am PKW beträgt ca. 700 Euro. Zeugen dieses Vorfalls und auch der LKW-Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Fahren ohne Führerschein

Eine 31-jährige Frau hat einen 30-jährigen Mann mit ihrem Auto fahren lassen, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die beiden Bruchhausen-Vilsener wurden von der Polizei am Dienstagvormittag um 11.50 Uhr auf der Loge am Parkplatz des Kindergartens in einem Ford Galaxy angetroffen. Nun erwartet beide ein Strafverfahren.

Bassum - Auffahrunfall

Eine 29-jährige Bassumerin wollte am Dienstag um 10.45 Uhr aus Nienhaus auf die B 51 einbiegen, als plötzlich eine 70-jährige Bassumerin mit ihrem VW Polo auf den Toyota auffuhr. Durch den Aufprall wurde die junge Frau leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 1500 Euro.

Twistringen - Unfallflucht auf Parkplatz

Dank aufmerksamen Zeugen bleibt eine 52-jährige Weyherin nicht auf dem Schaden von 6000 Euro sitzen, den eine 57-jährige Twistringerin am Dienstag in der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.05 Uhr an ihrem Mini Cooper verursacht hatte. Der Wagen stand ordnungsgemäß auf einem Parkplatz an der Westerstraße. Die Twistringerin ist mit ihrem Dacia Logan rückwärts gegen den Mini gefahren und hat, ohne ihre Personalien zu hinterlassen, den Unfallort wieder verlassen. Da Zeugen das Kennzeichen abgelesen hatten, konnte die Verursacherin schnell ermittelt werden und ihre Versicherung muss den Schaden wohl übernehmen.

Bassum - Auf parkenden PKW aufgefahren

Ein 39-jähriger Twistringer ist am Dienstag gegen 17.55 Uhr an der Bassumer Hauptstraße ungebremst gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Audi A4 gefahren. Die Ursache ist noch ungeklärt. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt und musste durch einen Rettungswagen versorgt werden. Der Sachschaden am Audi und an seinem Mercedes-Benz beträgt 21000 Euro.

Stuhr - Unfallflucht

Am Sonntagnachmittag zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr wurde ein grauer Daimler-Chrysler in der Allerstraße in Brinkum beschädigt. Der vordere linke Kotflügel ist eingedellt und es befinden sich einige Lackkratzer an der Stoßstange. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Stuhr, Tel. 0421 / 4270790, entgegen.

Sulingen - Computerbetrug durch angeblichen Sparkassen Mitarbeiter

Am Sonntag, 25.10.2020, gegen 16:00 Uhr, rief ein bislang unbekannter Täter, der sich als vermeintlicher Sparkassen Mitarbeiter ausgab, bei einer älteren Dame im Raum Sulingen an. Er verlangte von ihr Tans (Eine Transaktionsnummer ist ein Einmalkennwort, dass üblicherweise aus sechs Dezimalziffern besteht und vorwiegend im Online-Banking verwendet wird) um für sie die Funktion von Echtzeitüberweisungen einzurichten. Nach Weitergabe der Tans wurden unbekannte Abbuchungen in Höhe von ca. 4000 EUR auf dem ihrem Konto festgestellt, die von der Bank nicht wiederzurückgebucht werden konnten. Um weitere Überweisungen zu verhindern musste das Bankkonto von der Sparkasse gesperrt werden.

In der letzten Zeit häufen sich wieder Anrufe von angeblichen Mitarbeitern, von Banken, Polizei, Stadtwerken, Handwerksbetreiben usw. Die Polizei rät in solchen Fällen das Gespräch sofort zu beenden und nicht auf die Fragen einzugehen. Danach sollte der Angerufene die Polizei informieren.

Wehrbleck - Verkehrsunfall mit Verletzten

Leicht verletzt wurde am gestrigen Nachmittag eine 62-jährige Frau aus Bahrenborstel bei einem Verkehrsunfall in Wehrbleck. Gegen 14:50 Uhr beabsichtigte die Frau mit ihrem PKW Smart die Bundesstraße 214 von Strange kommend in Richtung Varrel zu überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 55-jährigen aus Bremen, der mit seinem Opel Astra auf der B 214 unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich die 62-jährige leicht und begab sich in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 20.000 Euro.

Neuenkirchen - Verkehrsunfallflucht

Nach einer Unfallflucht am gestrigen Vormittag ermittelt nun die Polizei Sulingen und sucht Zeugen. Gegen 08:00 Uhr war eine 18-jährige Fahranfängerin aus Ehrenburg mit ihrem PKW Opel unterwegs auf der Bundesstraße 61 in Richtung Bassum. Kurz vor dem Ortsausgang kam ihr auf ihrer Fahrspur ein heller PKW entgegen, der einen LKW überholte. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, wich die 18-jährige nach rechts aus und kollidierte mit der Schutzplanke. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Ihn sucht nun die Polizei und hofft auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 04271/9490.

Hüde - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Düversbrucher Straße hatten die Beteiligten gestern ganz viel Glück, das niemand verletzt wurde. Gegen 17.50 Uhr befuhr ein 55-jähriger Rödinghausener mit seinem Pkw die Düversbrucher Straße, geriet dabei leicht nach links auf den Gegenfahrstreifen. Der 55-jährige Fahrer eines entgegenkommenden landwirtschaftlichen Gespannes konnte noch leicht ausweichen, so dass es nicht zum Frontalzusammenstoß kam. Trotzdem kollidierten der Pkw und der Trecker, dabei entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

