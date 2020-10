POL-DH: --- Corona Kontrollen der Polizei im Landkreis - Granate in Bassum gefunden - Unfall mit Verletzten in Heede

Polizeiinspektion Diepholz

Landkreis - Corona Kontrollen der Polizei

Am Wochenende hat die Polizei auch im Landkreis Diepholz, wie angekündigt, Kontrollen der Corona-Verordnung durchgeführt. Der überwiegende Teil der Einwohner hat sich, sehr zur Freude der eingesetzten Beamten, an die Abstands- und Hygienevorschriften gehalten.

Dennoch gab es auch Verstöße die geahndet werden mussten. In Hemsloh, an der Wagenfelder Straße, hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen 02.30 Uhr eine Gaststätte/Bar geschlossen. Bei einer Überprüfung stellte die Polizei ca. 30 Gäste und in der Bar 17 Bedienstete fest. Da die Kontaktlisten nicht bzw. nicht ordnungsgemäß geführt wurden, die Abstands- und Hygienevorschriften nicht beachtet wurden und sich nicht an die Sperrstunde gehalten wurde, schloss die Polizei die Gaststätte/Bar. Nach einer Identitätsfeststellung erhielten die Gäste einen Platzverweis. Gegen alle Angetroffenen wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt. In Weyhe-Lahausen und in Sulingen wurden jeweils private Feiern mit einer größeren Zahl an Gästen aufgelöst. Hier wurden die Abstandsregeln und die Hygienevorschriften nicht eingehalten. Gegen die 20 Personen in Sulingen wurden zudem Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Auffällig bei den Kontrollen war/ist die häufig falsche Benutzung der MundNasenMaske. Oftmals wird die Nase frei gelassen, was einerseits kein Schutz bedeutet und bei einer Kontrolle als fehlender Schutz gewertet wird. Der Appell der Polizei lautet: "Bitte nutzt eine MundNasenMaske, aber richtig!"

Diepholz - Einbruch

In der Zeit von 12.00 Uhr bis 21.30 Uhr am gestrigen Sonntag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Glockenstraße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch die Haustür in das Gebäude ein. Hier durchsuchten sie ungestört mehrere Räume. Mit Diebesgut, Bargeld, Kameras und Mobiltelefonen, verließen sie den Tatort wieder und flüchteten unerkannt.

Heede - Schwerer Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 13.10 Uhr wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in der Sulinger Straße verletzt. Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer aus Wagenfeld geriet in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrspur. Hier kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 63-jährigen Fahrers aus Wetschen. Dieser befuhr die Sulinger Straße in Richtung Wagenfeld. Der 79-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 63-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von ca. 9000 Euro.

Sulingen - Knallerei zieht Strafverfahren nach sich

Am Sonntag gegen 19 Uhr wurden durch einen 29-jährigen Diepholzer am Busbahnhof in Sulingen mehrere Feuerwerkskörper gezündet. Dies zog eine entsprechende Polizeikontrolle nach sich, die zum Auffinden weiterer Knallkörper führte. Bei diesen handelte sich um sogenannte "Polenböller", welche über keine Sicherheitszertifizierung verfügten. Die Böller wurden sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Bassum - Pilzsammler entdeckt Granate

Am Sonntagmittag hat ein aufmerksamer Pilzsammler im Ortsteil Nienhaus in einem Waldstück eine Sprenggranate entdeckt. Der 26-jährige Twistringer informierte sofort die Polizei, die den Bereich vorsorglich absicherte, bis der Kampfmittelbeseitigungsdienst erschien und die Granate im Wald kontrolliert und erfolgreich sprengen konnte.

