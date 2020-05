Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. 16-Jähriger von mehreren Jugendlichen angegriffen, Wiesbaden, Platz der deutschen Einheit, 15.05.2020, 13.50 Uhr,

(pl)Am Freitagmittag wurde ein 16-jähriger Jugendlicher von mehreren Gleichaltrigen angegriffen und verletzt. Nach Angaben des Geschädigten hatte dieser gegen 13.50 Uhr am Platz der deutschen Einheit auf den Bus gewartet, als er von einem Jugendlichen kurz angesprochen wurde. Anschließend habe sich der Jugendliche zunächst wieder entfernt, sei dann aber kurze Zeit später mit drei gleichaltrigen Begleitern erneut an der Bushaltestelle erschienen und habe den Geschädigten gemeinsam mit den anderen angegriffen. Hierbei wurde der 16-Jährige durch Schläge und Tritte verletzt. Der Geschädigte musste aufgrund seiner Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Angreifer sind dem Geschädigten flüchtig bekannt. Einer soll ca. 1,70 Meter groß sowie korpulent gewesen sein und dunkle Haare gehabt haben. Zwei weitere Angreifer sollen ebenfalls dunkle Haare gehabt haben. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Drei Fahrzeuge in Mainz-Kastel aufgebrochen, Mainz-Kastel, 15.05.2020, 17.30 Uhr bis 16.05.2020, 10.00 Uhr,

(pl)Mindestens drei geparkte Fahrzeuge wurden in der Nacht zum Samstag in Mainz-Kastel von Autoaufbrechern heimgesucht. In der Ludwig-Wolker-Straße hatten es die Täter auf einen Mercedes Sprinter abgesehen und entwendeten aus dem Laderaum des Fahrzeugs mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von rund 4.800 Euro. Auch in der Straße "In der Witz" war es ein Mercedes Sprinter, der ins Visier der Autoaufbrecher geraten war. Diese ließen aus der Fahrerkabine eine aufgefundene Tankkarte und ein älteres Handy mitgehen. In der Wiesbadener Landstraße durchsuchten die Unbekannten den Innenraum eines geparkten Opel Vivaro und ergriffen dann jedoch die Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. In allen drei Fällen hatten die Autoaufbrecher eine Seitenscheibe zerstört, um sich Zugang zu den jeweiligen Fahrzeuginnenräumen zu verschaffen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Auto nur wenige Minuten am Friedhof abgestellt - Handtasche aus Kofferraum entwendet, Wiesbaden-Rambach, Am Rambacher Friedhof, 15.05.2020, 13.30 Uhr bis 13.45 Uhr,

(pl)Am frühen Freitagnachmittag musste eine Autofahrerin in Wiesbaden-Rambach leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Die Geschädigte hatte ihren Wagen gegen 13.30 Uhr für nur etwa 15 Minuten auf dem Friedhofsparkplatz abgestellt und ihre Handtasche im Kofferraum belassen. Als sie dann wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Autoaufbrecher eine Seitenscheibe ihres Pkw eingeschlagen und die Handtasche aus dem Kofferraum entwendet hatten. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Geldbörse und Laptop aus Wohnung gestohlen, Wiesbaden, Rheinstraße, 15.05.2020, 16.15 Uhr bis 20.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Freitag aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße eine Geldbörse und einen Laptop gestohlen. Die Täter drangen zwischen 16.15 Uhr und 20.30 Uhr in die Wohnung ein, schnappten sich die Beute und ergriffen anschließend unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

5. Durch Balkontür in Wohnung eingedrungen und Handtasche gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, Paracelsusweg, 17.05.2020, 13.00 Uhr,

(pl)Ein jugendlicher Dieb drang am Sonntagmittag im Paracelsusweg in Biebrich in eine Erdgeschosswohnung ein und entwendete eine Handtasche. Der Dieb kletterte gegen 13.00 Uhr auf den Balkon und drang anschließend durch die geöffnete Balkontür in die Räumlichkeiten ein. Während die Geschädigte zu dieser Zeit in der Küche verweilte, griff sich der Täter die im Wohnzimmer liegende Handtasche und ergriff dann mit der Beute die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Gartenanlage von Einbrechern heimgesucht - Hoher Sachschaden!, Wiesbaden, Goerdelerstraße, 15.05.2020, 20.00 Uhr bis 16.05.2020, 09.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag waren auf einem Gartengrundstück in der Goerdelerstraße Einbrecher zugange und richteten einen hohen Sachschaden an. Die Täter brachen zunächst die Zugangstür des Nachbargartens auf verschafften sich von dort aus Zugang zum betroffenen Grundstück. Dort schlugen die Eindringlinge jeweils eine Seitenscheibe von drei abgestellten Fahrzeugen sowie eine Glasscheibe des Gartenhauses ein. Anschließend durchwühlten die Täter die Innenräume der Fahrzeuge und der Hütte, entwendeten jedoch nichts. Der durch die brachiale Vorgehensweise entstandene Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

7. Motorhaube mit Flüssigkeit beschädigt, Wiesbaden, Assmannshäuser Straße, 09.05.2020, 11.00 Uhr bis 16.05.2020, 14.30 Uhr,

(pl)Durch das Aufbringen einer bislang unbekannten Flüssigkeit wurde innerhalb der vergangenen Woche in Wiesbaden ein geparkter Pkw beschädigt. Der blaue Mercedes war zwischen dem 09.05.2020 und dem 16.05.2020 in der Assmannshäuser Straße abgestellt, als Unbekannte die Motorhaube des Wagens mit einer Flüssigkeit beschütteten, wodurch der Lack beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

8. Geparktes Auto massiv beschädigt, Mainz-Kostheim, Am Rübenberg, 18.05.2020, 00.30 Uhr,

(pl)Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Montag in Mainz-Kostheim einen geparkten Ford Transit massiv beschädigt. Der Täter zerschlug gegen 00.30 Uhr die rechte Seitenscheibe und beschädigte zudem die Frontscheibe sowie die beiden Seitenspiegel des Wagens. Darüber hinaus wurden auch noch drei Reifen des Fords zerstochen. Hierdurch verursachte der Randalierer einen Sachschaden von rund 3.500 Euro. Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein. Getragen habe er eine dunkle Wollmütze und eine helle, längere Jacke. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

9. Mountainbiker bei Sturz schwer verletzt, Wiesbaden, Stollenweg, 17.05.2020, 15.15 Uhr,

(pl)Ein 30-jähriger Mountainbiker wurde am Sonntagnachmittag bei einem Unfall am Schläferskopf schwer verletzt. Der 30-Jährige war gegen 15.15 Uhr gemeinsam mit einem Freund auf der Mountainbikestrecke unterwegs, als er in einer Senke die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Der bei dem Sturz verletzte Fahrradfahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Fernseher aus Wohnung gestohlen, Oestrich-Winkel, Mittelheim, An der Basilika, Freitag, 15.05.2020, 20:00 Uhr - Samstag, 16.05.2020, 17:00 Uhr

(däu)Im Zeitraum von Freitagabend, 20:00 Uhr bis Samstagnachmittag, 17:00 Uhr waren Einbrecher in Oestrich-Winkel unterwegs. Die unbekannten Täter hebelten in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "An der Basilika" eine Wohnungstür auf und entwendeten aus dem Appartement einen Flachbildfernseher. An der aufgehebelten Wohnungstür entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

2. Autofahrer mit Machete bedroht, Eltville, Erbach, Eberbacher Straße, Sonntag, 17.05.2020, 12:00 Uhr

(däu)Am Sonntagmittag eskalierte in Eltville-Erbach ein Streit um einen vor einer Grundstückseinfahrt geparkten Pkw derart, dass ein 78-jähriger Eltviller den Fahrer des Pkw mit einer Machete bedrohte. Nachdem ein 33-jähriger Wiesbadener sich weigerte sein Fahrzeug von der Einfahrt in der Eberbacher Straße wegzufahren, kam es zwischen beiden Kontrahenten zunächst zu einem verbalen Streit, bevor der 78-Jährige zur Machete griff. Die hinzugerufene Polizei konnte die Situation beruhigen und die Machete sicherstellen. Den Eltviller erwartet eine Strafanzeige.

3. Alkoholisierte Motorradfahrerin verunglückt, Aarbergen, Michelbach, Hauptstraße, Samstag, 16.05.2020, gegen 07:20 Uhr

(däu)Am Samstagmorgen stürzte eine 18-jährige Motorradfahrer aus ungeklärter Ursache auf der Hauptstraße in Aarbergen-Michelbach und verletzte sich hierbei leicht. Die junge Fahrerin wurde in ein Krankenhaus verbracht, das Motorrad wurde geringfügig beschädigt. Ein bei der 18-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Bei der jungen Frau wurde eine Blutentnahme durchgeführt ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

4. Geparkte Pkws bei Verkehrsunfall mit Fahrerflucht beschädigt, Hünstetten, Bechtheim, Raiffeisenstraße, Sonntag, 17.05.2020, 16:00 Uhr

(däu)Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Sonntag gegen 16:00 Uhr in Hünstetten-Bechtheim in der Raiffeisenstraße einen Verkehrsunfall und flüchtete im Anschluss. Dieser kam nach Zeugenaussagen aus unbekannter Ursache ins Schleudern und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten grauen VW Caddy. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Caddy noch gegen einen ebenfalls geparkten grauen VW Golf geschoben. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Bei dem Unfallverursachendem Fahrzeug soll es sich laut Zeugen möglicherweise um ein Quad handeln. Auf dem Quad habe neben dem Fahrer noch ein Kind gesessen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Idstein unter der Nummer (06126) 9394-0 zu melden.

5. Fußgängerin durch Pkw beim Vorbeifahren gestreift, Idstein, Danziger Straße, Bereich der Unterführung, Freitag, 15.05.2020, 09:40 Uhr

(däu)Am Freitagvormittag gegen 09:40 Uhr wurde eine Fußgängerin in der Danziger Straße in Idstein bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 20-jährige Idsteinerin lief die Unterführung entlang, als sie von einem vorbeifahrenden Pkw gestreift wurde. Nach ihrer Aussage soll es sich bei dem gesuchten Wagen um einen dunklen Mitsubishi mit SWA-Kennzeichen handeln. Bei dem Fahrer handelt es sich möglicherweise um eine Frau mit langen dunkelblonden Haaren. Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

6. Motorradkontrollen, Rheingau-Taunus-Kreis, Aarstraße, Wispertal, Hochtaunuskreis Freitag, 15.05.2020, 12:30 Uhr - 19:00 Uhr

(däu)Am vergangenen Freitag führte die Polizei Motorradkontrollen im Rheingau-Taunus-Kreis in der Aarstraße und im Wispertal sowie im Hochtaunuskreis durch. Im Hochtaunuskreis waren die Beamten mit einem zivilen Motorrad im Feldberggebiet im Einsatz. Erfreulicherweise ergaben die Geschwindigkeitsmessungen der Polizei, dass sich die Biker überwiegend an die jeweilige vorgegebene Höchstgeschwindigkeit hielten. Allerdings mussten sie mehrfach technische Veränderungen an den Maschinen bemängeln. Bei den insgesamt 168 durchgeführten Kontrollen in dem mehrstündigen Einsatz stellten die Ordnungshüter 54 Verstöße fest. In sieben Fällen wurden die Motorräder an Ort und Stelle stillgelegt, da die Betriebserlaubnis erloschen war. Der häufigste Grund hierfür waren Veränderungen an der Abgasanlage. Außerdem mussten die Polizisten häufig die Bereifung beanstanden. Diese war häufig porös und abgefahren. Positiv war jedoch die Bilanz bei den überprüften Fahrern. Lediglich ein Biker war ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein unterwegs. Nahezu alle Fahrer zeigten Verständnis für die Kontrollen der Polizei, die der Sicherheit der Biker dienen. Als trauriges Highlight mussten die Beamten einen Quadfahrer verwarnen, der mit seinem Enkel unterwegs war, ohne dass der Junge einen Helm trug.

