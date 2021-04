Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brennender Mülleimer - Feuerwehr rückte aus

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 16.04.2021, gg. 15:45 Uhr, wurde die Feuerwehr Neustadt zu einem Mülleimerbrand an der BBS Neustadt -Harthäuserweg- gerufen. Der Mülleimerbrand konnte schnell gelöscht werden. Eine namentlich nicht bekannte Zeugin, gab gegenüber der Feuerwehr an, dass sie beobachten konnte wie Jugendliche einen glimmenden Gegenstand in den Mülleimer warfen. Diese Zeugin, sowie andere Hinweisgeber, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt zu melden. Die Fahndung nach den Jugendlichen verlief negativ.

