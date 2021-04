Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Heckscheibe eingeschlagen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 16.04.2021, gg. 13:45 Uhr, stellte die Besitzerin eines Pkw Ford Focus fest, dass die Heckscheibe an besagtem Pkw eingeschlagen wurde. Der Pkw war ordnungsgemäß in der Langensteinstraße in Lachen-Speyerdorf geparkt. Zeugenangaben zufolge war der Pkw um 12:45 Uhr noch nicht beschädigt. Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise.

