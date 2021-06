Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schlechtes Wenden

Bad Nenndorf (ots)

(sts) Am Freitag Nachmittag befährt ein 81-jähriger Bad Nenndorfer mit seinen Pkw die Rodenberger Allee stadtauswärts in Richtung der Ampelkreuzung Drei-Steine. An der Einmündung zur Rudolf-Albrecht-Straße versucht er seinen Pkw zu wenden um wieder in Richtung Erlengrundstraße zu fahren. Das Wendemanöver misslingt und es kommt zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw. Die beiden Fahrzeuginsassen, eine 33-jährige Mutter mit ihrem zwei-jährigen Kind werden durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

